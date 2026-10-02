Bakan Çiftçi Malezya için üretilen sahil güvenlik gemisinin denize indirilme töreninde konuştu:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Biz teknolojiyi dostlarımızdan esirgeyen değil, dostlarımızla geliştiren Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz çünkü inanıyoruz ki dostluk güvenle, güven işbirliğiyle, işbirliği ise birlikte üretilen kalıcı eserlerle daha ileriye taşınabilecektir." dedi.

DESAN Tersanesi tarafından Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edilen Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi'nin (MPMS-1) denize indirilmesi dolayısıyla düzenlenen tören, Kocaeli Serbest Bölgesi'nde şirket bünyesindeki ATLAS Tersanesi'nde, Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, denizle buluşturulan geminin, Türk mühendisliğinin, Türkiye'nin üretim kabiliyetinin ve savunma sanayisinde ulaşılan seviyenin güçlü eseri olduğunu söyledi.

Bu eserin aynı zamanda Türkiye ile Malezya arasındaki köklü dostluğun, karşılıklı güvenin ve geleceğe birlikte yürüme iradesinin somut göstergesi olduğunu belirten Çiftçi, Malezya denizlerinde görev yapacak geminin, iki kardeş ülke arasındaki dostluğun ve stratejik işbirliğinin de güçlü sembollerinden biri olacağını ifade etti.

Çiftçi, Türkiye ile Malezya arasında binlerce kilometre mesafe bulunduğunu ancak gönül coğrafyalarındaki mesafelerin kilometrelerle ölçülmediğini dile getirerek, "Ortak değerlerimiz, tarihi ve kültürel bağlarımız, karşılıklı saygımız ve kardeşlik hukukumuz bizi birbirimize yaklaştırıyor. Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, özellikle savunma sanayi alanında ulaştığı seviye, bu kardeşliğin en somut göstergelerinden biridir. Savunma sanayi işbirliğimizi, ortak üretim, teknoloji transferi, bilgi ve tecrübe paylaşımı temelinde daha ileri noktalara taşımak istiyoruz." dedi.

Bu anlayışın arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır kararlılıkla ortaya koyduğu güçlü ve bağımsız Türkiye vizyonunun bulunduğunu ifade eden Çiftçi, Türkiye'nin bugün kendi ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek teknoloji geliştiren ve sahip olduğu kabiliyetleri dostlarıyla paylaşan güçlü bir ülke konumunda yer aldığını vurguladı.

"Sahil güvenlik teşkilatlarımız arasındaki işbirliğini son derece önemsiyoruz"

Bakan Çiftçi, deniz güvenliğinin, kaçakçılıktan yasa dışı balıkçılığa, düzensiz göçten organize suçlara, arama kurtarmadan insani yardım ve afetlere kadar geniş bir güvenlik alanını kapsadığına işaret ederek, "Bu nedenle sahil güvenlik teşkilatlarımız arasındaki işbirliğini son derece önemsiyoruz. Denize indirdiğimiz çok maksatlı görev gemisi de bu anlayışın önemli bir yansımasıdır. Yaklaşık 99 metre uzunluğa ve 3 bin 300 ton deplasmana sahip, ikmal yapmaksızın 30 güne kadar denizde kalabilecek gemimiz, gözetleme ve karakol faaliyetlerinden kaçakçılıkla mücadeleye, yasa dışı balıkçılığın önlenmesinden arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda Malezya Sahil Güvenliğinin gücüne güç katacaktır." diye konuştu.

Geminin ileri teknoloji sistemlerinde ASELSAN ve HAVELSAN gibi milli kuruluşların kabiliyetlerinin kullanılmasının kendileri için ayrı bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Çiftçi, "Biz teknolojiyi dostlarımızdan esirgeyen değil, dostlarımızla geliştiren Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz çünkü inanıyoruz ki dostluk güvenle, güven işbirliğiyle, işbirliği ise birlikte üretilen kalıcı eserlerle daha ileriye taşınabilecektir." dedi.

Çiftçi, geminin, Türkiye'den Malezya'ya uzanan kardeşlik köprüsünün denizlerdeki güçlü temsilcilerinden biri olacağını dile getirerek, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Malezya İçişleri Bakanlığına, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığına, DESAN Tersanesine, Kaptanoğlu ailesine, ASELSAN ve HAVELSAN'a, mühendislere, teknisyenlere ve bütün çalışanlara teşekkür etti.