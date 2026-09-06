Bakan Çiftçi'den OVP değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den OVP değerlendirmesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın, ülkemizin büyümesine, yatırımların artmasına, üretimin ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" "Terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı, güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın; ülkemizin büyümesine, yatırımların artmasına, üretimin ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü, istikrarlı ve müreffeh Türkiye yürüyüşünün kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Orta Vadeli Program'ın, ülkemizin büyümesine, yatırımların artmasına, üretimin ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizle birlikte tahkim ettiğimiz huzur ve güven ortamı, güçlü ekonominin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en sağlam zeminidir. Çünkü yatırımın da üretimin de istihdamın da büyümenin de temelinde huzur, güven ve istikrar vardır. Orta Vadeli Program'ın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Orta vadeli program, Türkiye, Ekonomi, Güncel, OVP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den OVP değerlendirmesi - Son Dakika

Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

19:14
Nereden nereye Kulüpsüz kalan Icardi’yi görenler şaşırdı
Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
18:22
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
17:45
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
16:13
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 19:48:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den OVP değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement