Bakan Çiftçi Sahil Güvenlik'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret etti. Çiftçi'nin ziyaretinde; arama kurtarma faaliyetleri, deniz güvenliği, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Sahil Güvenlik'in modernizasyonuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette; Denizlerimizde arama kurtarma, deniz emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler, deniz sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele hususunda yürütülen çalışmalar, yerli ve milli imkanlarla envanterimize dahil edilecek yüzer ve uçar unsurlar ile mevcut unsurların modernizasyon projeleri, denizde durumsal farkındalığın sağlanması ve Komuta Kontrol Sistemlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik geliştirilen projeler, personel planlaması ve eğitim faaliyetleri konuları, uluslararası ilişkiler kapsamında dost ve müttefik ülkelerin Sahil Güvenlik Teşkilatları ile yürütülen çalışmalar, yaygın konuş politikası kapsamında devam eden ve planlanan yatırım projeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanımına yönelik süreçler de görüşüldü.

Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için Mavi Vatan'da görev yapan kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışmaları kararlılıkla devam edecektir."