Bakan Çiftçi, Şanlıurfa\'daki 5,4\'lük depremde AFAD\'ın taramaya başladığını bildirdi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirterek, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."