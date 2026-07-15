Bakan Çiftçi: 15 Temmuz tarihin en büyük destanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi: 15 Temmuz tarihin en büyük destanı

15.07.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Bugün bu vatan üzerinde özgürce nefes alabiliyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyor, Ezan-ı Muhammedi semalarımızda yankılanıyor ve devletimiz dimdik ayaktaysa şehadet makamına yürüyen kahramanlarımızın sayesindedir" - "15 Temmuz, milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün bu vatan üzerinde özgürce nefes alabiliyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyor, Ezan-ı Muhammedi semalarımızda yankılanıyor ve devletimiz dimdik ayaktaysa şehadet makamına yürüyen kahramanlarımızın sayesindedir." dedi.

Bakan Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, şehit yakınları, gaziler ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri de yer aldı.

Buradaki konuşmasına şehitleri anarak başlayan Çiftçi, "15 Temmuz, milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir." ifadesini kullandı.

Çiftçi, 15 Temmuz'da devletin bağımsızlığına, milletin iradesine, bayrağa ve ezana yönelik bir işgal teşebbüsü yaşandığını belirtti.

Ülke tarihinde nice badirenin imanla aşıldığının altını çizen Çiftçi, milletin yine o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ayağa kalktığını ifade etti.

"Tarihin en büyük destanı"

Bakan Çiftçi, 15 Temmuz'da büyük bir iman ve teslimiyet örneği sergilendiğini belirterek, "'Evladına son kez sarılıp yola çıkan, annesinden helallik alıp meydanlara koşan, sabah namazını şehadetle karşılayan, Uhudların, Yasinlerin, İlhanların 'eşimi ve çocuklarımı ümmete emanet ediyorum' diyen Halillerin, 3 yaşında bebeğini uyutup göreve giden Demetlerin iman ve teslimiyeti 15 Temmuz gecesini tarihin en büyük destanı yapmıştır. Bugün burada isimlerini tek tek sayamasak da her biri milletimizin kalbine kazınmış olan o kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

"Şehadet Uykusu" adlı eserden dizeler okumasının ardından Çiftçi, "Bugün bu vatan üzerinde özgürce nefes alabiliyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyor, Ezan-ı Muhammedi semalarımızda yankılanıyor ve devletimiz dimdik ayaktaysa şehadet makamına yürüyen kahramanlarımızın sayesindedir." diye konuştu.

Çiftçi, devletin dün olduğu gibi bugün ve yarın da şehit yakınları ve gazilerinin yanında olacağını vurgulayarak, "15 Temmuz bize bir hakikati yeniden göstermiştir. Devletler silahla korunur ama milletler imanla, şuurla ve birlikle ayakta kalır. Bugün bizlere düşen görev, o geceyi mümkün kılan imanı, inancı ve vatan sevgisini gelecek nesillere bir dava olarak taşımaktır." dedi.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi: 15 Temmuz tarihin en büyük destanı - Son Dakika

İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz’da havada neler oldu Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama

15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 15:40:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi: 15 Temmuz tarihin en büyük destanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.