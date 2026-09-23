Bakan Çiftçi, Turgutlu saldırısı sonrası okul güvenliğinde tedbir alınacağını söyledi - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, Turgutlu saldırısı sonrası okul güvenliğinde tedbir alınacağını söyledi

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Bakan Çiftçi, Turgutlu saldırısı sonrası okul güvenliğinde tedbir alınacağını söyledi
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da yeni emniyet müdürleri toplantısında Manisa Turgutlu'daki okul saldırısına değindi. Yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileyen Çiftçi, adli ve idari süreçlerin titiz yürütüldüğünü, okul güvenliğinde erken tedbir alınacağını söyledi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da "Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı"nda Manisa'da yaşanan okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftci, Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleri ile bir araya geldi. Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Çiftçi, "Ailelerine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bütün eğitim camiamıza geçmiş olsun. Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Çiftçi, 2026 yılında 232 personelin bir üst rütbeye terfi ettiğini, 595 personelin 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine atandığını, 4 kişinin Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, 1 kişinin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına, 39 kişinin il emniyet müdürlüğüne atandığını ve merkez teşkilatında 12 birim amirinin görevlendirildiğini açıkladı.

"MAHALLE MAHALLE, SOKAK SOKAK RİSKLERİ BİLECEKSİNİZ"

Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bizim devlet anlayışımızda makam, millete hizmetin, emaneti hakkıyla taşımanın ve büyük bir mesuliyeti üstlenmenin adıdır. Üzerinizdeki üniforma, omuzlarınızdaki rütbe ve bulunduğunuz makam, bu aziz milletin sizlere emanetidir. Bu emaneti hakkıyla taşımanın yolu, sorumluluğunuzdaki şehri ve insanımızı iyi tanımaktan geçer. Çünkü her şehrin nüfusu, sosyal yapısı ve güvenlik riskleri farklıdır. Bu nedenle mahalle mahalle, sokak sokak riskleri bilmeli, suç haritalarını okumalı ve tedbirlerinizi buna göre almalısınız.

Suç dünyası hızla değişiyor. Sosyal medya ve dijital platformlardan yeni nesil suç çetelerine kadar karşımıza çıkan tehditlere karşı yöntemlerimizi sürekli geliştirmeliyiz. Özellikle gençlerimizi hedef alan, onları para ve güç vaadiyle suça sürükleyen yapılara hiçbir yerde alan bırakmayacağız. Çetelerin büyümesini beklemeden finans kaynaklarını, iletişim ağlarını, eleman devşirme yöntemlerini ve dijital izlerini takip edeceğiz. Çünkü mücadelemiz, evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir.

Kendimize sürekli şu soruyu sormalıyız. Bu suç nasıl değişiyor, nasıl yayılıyor ve yarın hangi biçime dönüşecek? Yeni güvenlik mimarimizin temelinde risk analizi, veriye dayalı karar alma, erken uyarı, güçlü istihbarat, teknolojik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon vardır. Riski önceden göreceğiz, tehdidi kaynağında tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız."

"TEHLİKE OKULUN KAPISINA GELMEDEN TEDBİRİ ALACAĞIZ"

Çiftçi, emniyet müdürlerinden şehirlerin huzur ve risk haritasını çıkarmalarını, yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele etmelerini, sokağı ve dijital dünyayı birlikte takip etmelerini, mahallede ve sahada olmalarını istedi. Çiftçi, şunları kaydetti:

"Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Vatandaşımızı dinleyecek, muhtarlarımızla, okul yöneticilerimizle, esnafımızla ve ailelerimizle sürekli temas halinde olacaksınız. Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum:  Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız.

Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş-gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini artıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VURGUSU...

Çiftçi, emniyet müdürlerinden mağdurların yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettirmelerini, devletin kudretini hukuk ve adaletle göstermelerini, personellerine sahip çıkmalarını, illerinde ortak güvenlik aklı ve kesintisiz koordinasyon sağlamalarını, başarıyı yalnızca operasyon sayısıyla ölçmemelerini ve güvenlik iletişimini huzur ve kamu güveninin bir parçası olarak yönetmelerini istedi.

Çiftçi, Türkiye'nin güvenlik alanında önemli mesafe katettiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda terörün, çetelerin, uyuşturucu tacirlerinin ve organize suç örgütlerinin olmadığı, huzurun hakim olduğu şehirler istediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
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