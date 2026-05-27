Bakan Ersoy, 27 Mayıs Darbesini Andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, merhum Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz milletimizin vicdanında daima müstesna bir yere sahip olan devlet adamlarımızın hatırası, demokrasi ve milli irade mücadelemizde yaşamaya devam edecektir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."