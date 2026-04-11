Bakan Ersoy, Avrupa Tur Operatörleriyle Görüştü

11.04.2026 11:43
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa'nın önde gelen tur operatörleriyle sezon ve rezervasyonları değerlendirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın önde gelen tur operatörleriyle sezonun gidişatı, rezervasyon eğilimleri ve iş birliği adımlarına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldi. Bakan Ersoy'un Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirdiği temaslar hem mevcut performansın değerlendirilmesi hem de önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının netleştirilmesi açısından dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmeye ilişkin ayrıntıları sanal medya hesabından duyurdu. Ersoy, "Avrupa'nın ve Birleşik Krallık'ın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldik. Almanya ve İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz iş birliklerini, 2026 yılı hedeflerimizi ve sezonun genel görünümünü kapsamlı şekilde değerlendirdik. Yılın ilk dönemine ilişkin rezervasyon eğilimleri, erken rezervasyon sürecindeki dalgalanmalar ve Paskalya döneminin etkileriyle birlikte sezonun geri kalanına yönelik talep görünümünü ele aldık. Jet2 ile yürüttüğümüz kampanyalar ve ilave aksiyonlar ile Dertour tarafında Almanya başta olmak üzere farklı pazarlarda hayata geçirilen çalışmaların etkilerini değerlendirdik. Türkiye'nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileri taşıyacak iş birliklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

TALEP, REZERVASYON VE KAMPANYALAR MASAYA YATIRILDI

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un görüşmelerinde hem Almanya hem de İngiltere pazarında erken sezon verileri, rezervasyon dinamikleri ve talep eğilimleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut kampanyaların etkisi, yeni dönem bütçe planlamaları ve pazara özel aksiyonlar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Türkiye'nin her iki operatörün portföyündeki güçlü konumunu koruduğu vurgulanırken, yeni iş birlikleri ve stratejik adımlarla bu konumun daha da ileri taşınması hedefleniyor.

ALMANYA'NIN RAKİP DESTİNASYONLAR İÇİN UYARISI TÜRKİYE'NİN LEHİNE

Avrupa'nın en büyük turizm gruplarından biri olan Dertour Group ile yürütülen iş birlikleri, Almanya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa pazarlarını kapsayan geniş bir coğrafyada devam ediyor. Grup, Almanya'nın yanı sıra Avusturya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Slovakya gibi pazarlarda Türkiye'ye önemli bir ziyaretçi akışı sağlıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Almanya pazarı ağırlıklı olmak üzere yürütülen reklam kampanyaları ve arz güvenliği destekleri, Türkiye'nin bu pazardaki güçlü konumunu pekiştiriyor. 2026 yılı için planlanan hedeflerde Almanya pazarı yine belirleyici rol oynarken yılın ilk döneminde satışlarda toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. Mart ayı itibarıyla rezervasyonlarda yeniden artış gözlenirken yaz sezonuna ilişkin genel görünümün pozitif olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca Almanya'nın, Türkiye'ye rakip bazı destinasyonlara yönelik seyahat uyarılarının Türkiye talebine olumlu yansıması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya pazarı için ilave birlikte reklam kampanyaları devreye alınırken, Antalya'da planlanan geniş katılımlı etkinlikler de iş birliğinin önemli ayaklarından biri olarak öne çıkıyor.

SATIŞ ODAKLI YENİ KAMPANYALAR DEVREYE ALINDI

Jet2 ile yürütülen çalışmalar, Birleşik Krallık pazarında Türkiye'nin güçlü konumunu destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Jet2'nin uçuş ve konaklamayı entegre eden yapısı, Türkiye'ye yönelik talebin sürdürülebilirliğinde kritik rol oynuyor. Jet2 tarafından sezonu desteklemek amacıyla ilave kampanya talepleri gündeme gelirken Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından da satış odaklı yeni kampanyalar devreye alındı. Kampanyaların medya dağılımı ve içerik yapısı yeniden düzenlenerek dönüşüm kanallarının güçlendirilmesi hedeflendi. Kampanya ve tekliflerin sezon geneline yayılması yönünde çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

