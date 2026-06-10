Bakan Ersoy: Netanyahu'nun Erdoğan'a ithamı hadsizlik - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Netanyahu'nun Erdoğan'a ithamı hadsizlik

10.06.2026 22:35
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"Gazze'de on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırıların sorumlularının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunması kabul edilemez bir hadsizliktir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, " Gazze'de on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırıların sorumlularının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunması kabul edilemez bir hadsizliktir." ifadesini kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Gazze'de on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırıların sorumlularının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunması kabul edilemez bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, nerede bir mazlum varsa onun yanında durmuş, insan hayatını, adaleti ve vicdanı her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmuştur. Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında sessiz kalmayan Türkiye'nin haklı ve ilkeli duruşunu hedef alan açıklamalar, işlenen suçların üzerini örtmeye yönelik sonuçsuz çabalardan ibarettir."

Çocukların, kadınların ve sivillerin yaşam hakkını savunmanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Ersoy, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, adaleti, insan onurunu ve uluslararası hukuku savunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: Netanyahu'nun Erdoğan'a ithamı hadsizlik - Son Dakika

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