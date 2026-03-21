Bakan Ersoy'dan Nevruz Mesajı

21.03.2026 13:22
Kültür Bakanı Ersoy, 21 Mart Nevruz Günü'nde Türk dünyası için birlik ve kültürel değerlerin önemine değindi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21 Mart Uluslararası Nevruz Günü vesilesiyle TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen heyeti ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 21 Mart Uluslararası Nevruz Günü kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve beraberindeki Türk Cumhuriyetleri heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından bakanlıkta kabul edildi. Heyetin karşılanmasıyla başlayan programda Bakan Ersoy'a, Nevruz geleneğinin simgelerinden semeni tepsisi takdim edildi. Sembolik yumurta tokuşturma ritüelinin gerçekleştirildiği buluşmada Türk dünyasından gelen sanatçılar müzik performansları sergilerken hatıra fotoğrafları da çekildi. Birlik mesajının öne çıktığı basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda Ersoy, dünyanın içinden geçtiği zorlu sürece dikkat çekerek Türk dünyası için birlik ve beraberliğin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakan Ersoy, "Dünya maalesef çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Yakın coğrafyamızda, komşularımızda insan vicdanında onulmaz yaralar açan soykırımlara, iç savaşlara, işgallere tanıklık ediyoruz. Atalarımızın, 'Zulüm avludan girse, kanun bacadan çıkar' sözünü doğrular şekilde uluslararası hukuk tamamen ortadan kalkmış, umursanmaz hale gelmiş durumdadır. Bütün bu yaşananlar bize bir olmanın, birlikte kalmanın ne denli hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

'BİRLİK SADECE SÖYLEMLE DEĞİL, KÜLTÜRLE YAŞAR'

Türk dünyasının birliğinin sadece söylemlerle değil, kültürel ve tarihi değerlerin korunmasıyla mümkün olacağını belirten Ersoy, "Birlik; kuru bir sözden, dönemsel birlikteliklerden, siyasi ve politik söylemlerden öte, akılda ve gönülde yani duyguda ve fikirde olmak zorundadır. Kadim Türk milletinin birliği; öz benliğine karşı sahip olduğu farkındalıkla, bu benliği var eden gerek tarihi gerek kültürel değerleri sahiplenmeyle ve elbette onları yaşatıp nesillerine aktarmasıyla ancak mümkün ve kalıcı olacaktır. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı bütün bunların gerçekleşmesini mümkün kılmak ve sürekliliğini teminat altına almak fikriyle vücuda getirilmiş bir kurumdur. TÜRKSOY çatısı altında, Türk milletinin kimlik ve karakter hafızası muhafaza edilmektedir" diye konuştu.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA VURGU

Bakan Ersoy, kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlamak için dünyanın herhangi bir bölgesine, herhangi bir kültüre bakmak ve popüler kültür denen tüketime dayalı dipsiz kuyunun söz konusu kültürlerdeki etkisini, sebep olduğu bozulmayı, yıkımı ve sonuçta yitirilen milli ve manevi ortak hafızayı görmemiz yeterlidir. Bunun bizim nesillerimize bulaşmasına, bu kaybın yaşanmasına müsaade edemeyiz. Unutmayalım ki karşımızda hedef gözeten bilinçli bir hareket vardır, dolayısıyla uyanık olmak ve özümüzü korumak bizim sorumluluğumuzdadır. Küçük büyük demeden bizi biz yapan her ayrıntıya, her değere ve unsura, her insana ve esere sahip çıkmak zorundayız."

'TÜRK TARİH VE KÜLTÜRÜNÜN BÜTÜNCÜL BİR YANSIMASI'

Nevruz'un yalnızca bir bahar bayramı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Kültürümüzde sebepsiz bir değer, içi boş bir unsur yoktur. Nevruz'u kutlamak elbette çok önemlidir ama neden bahar bu kadar kıymetlidir sorusunu çocuklarımıza sordurmak ve cevabını vermek gerekir. Çünkü o cevapta Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı coğrafya, o coğrafyanın iklimi ve bitki örtüsü, buna bağlı benimsenen hayat tarzı ve o hayatın beslediği bütün bir kültür ve tarih yatar. O yüzdendir ki Nevruz'a sadece, 'Bahar Bayramı' dersek çok eksik olur. Nevruz, Türk tarih ve kültürünün bütüncül bir yansımasıdır" açıklamasında bulundu.

TÜRK DÜNYASI İÇİN ORTAK GELECEK VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk dünyasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türk dünyası dediğimiz bu büyük ailenin şanlı tarihini, eşsiz kültürünü kadim geçmişimize, bina ettiğimiz ve dünyayı şekillendirmiş medeniyetimize layık olacak şekilde anlatmaya, yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bunu; nedeniyle, niçiniyle, sebebiyle, sonucuyla yapacak; sıradanlaşmaya, basitleşmeye, özünden ve gerçekliğinden kopmalara müsaade etmeyeceğiz. Bu yolda bütün kardeşlerimizle omuz omuza yürümeyi, Türk Cumhuriyetlerinde atılacak adımları desteklemeyi, ortak uluslararası kurumlarımızın çalışmalarına TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kamu ve kültür diplomasisi sahasındaki güç ve tecrübelerini aktararak katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu hususta irademiz ve kararlılığımız tamdır" dedi.

Ersoy konuşmasının sonunda, Türk dünyasının varlığı yolunda ilmiyle, fikriyle, sanatıyla ömrünü vakfetmiş, canından geçmiş, kanını dökmüş bütün geçmişlerimizi de saygıyla, minnetle, rahmetle andı.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Etkinlik, 21 Mart, Turizm, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
