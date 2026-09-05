Bakan Ersoy, finaldeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan kutladı. Ersoy, mesajında 'Finaldeyiz' diyerek takıma finalde başarılar diledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Ersoy, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Finaldeyiz. Başarıdan başarıya koşan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı formamızla sahaya yansıttıkları mücadele, azim ve inançla bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Şimdi sıra kupada. Finalde başarılar Filenin Sultanları."
Kaynak: AA
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