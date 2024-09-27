Bakan Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde sergi gezdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde sergi gezdi

Bakan Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali\'nde sergi gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sergileri ziyaret etti.

27.09.2024 17:48
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın ziyarete açılacak sergileri gezdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) açılış etkinliğinin ardından Bakan Ersoy'un programı Lale Müzesi'nde devam etti.

Festival kapsamında müzede ziyaretçilerin beğenisine sunulan "Leonardo da Vinci-Rönesans Dehası" sergisini gezerek yetkililerden bilgi alan Ersoy, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan ve serginin yardımcı küratörü Marcus Graf'ın yanı sıra sergiye gelen ziyaretçilerle de fotoğraf çektirdi.

Ardından Grand Pera'daki " Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisine geçen Ersoy ve beraberindekiler, Meksikalı ressamın kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergiyi inceledi.

Türk sinemasına damgasını vuran yönetmen, yapımcı ve senarist Türker İnanoğlu anısına hazırlanan "Bay Sinema-Türker İnanoğlu" sergisi de Bakan Ersoy'un durakları arasında yer aldı. İstanbul Sinema Müzesi'ndeki sergiyi gezen Ersoy'a, Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu ile uzun yıllar Türker İnanoğlu ile birlikte çalışan Nurcan Kuran eşlik etti.

Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Sebastiao Salgado Genesis" sergisini ziyaret eden Ersoy, Salgado ile sohbet etti ve eserler hakkında bilgi edindi.

Sergiler hakkında

"Leonardo da Vinci-Rönesans Dehası" sergisinde da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor. Sergi 15 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.

Günlüklerde yer alan düşünceler, duygular ve ilham kaynaklarıyla doğrudan bir etkileşim kurma fırsatı sunan "Frida Kahlo'nun Günlükleri", Kahlo'nun iç dünyasına ve sanat yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor. Sergi 26 Ekim'e kadar Grand Pera'da ziyarete açık olacak.

Türker İnanoğlu'nun kişisel eşyaları, Yeşilçam'ın sembol isimlerinin balmumu heykelleri ve kamera arkası fotoğrafların görülebildiği "Bay Sinema Türker İnanoğlu" sergisi de 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Brezilyalı belgesel fotoğrafçısı Sebastiao Salgado'nun "Genesis" sergisi ise 28 Eylül'den itibaren aralık sonuna kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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