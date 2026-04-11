Bakan Ersoy: Sanatçımız Görkem Sevindik'in Ortaya Koyduğu İnsani Duruşun Yanındayız

11.04.2026 18:22
(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in idam yasasını eleştirdiği için İsrail hükümetinin tepki gösterdiği oyuncu Görsem Sevindik ile bir araya geldi. Bakan Ersoy, "Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez" dedi.

Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail'in Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasının onaylanmasına "12 bin Filistinli mahkümun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk... Vatanında yaşamak istedikleri ve işgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda 400 bin Filistinli şehit edildi. Şimdi dünyanın gözü önünde 12 bin insan idam edilecek. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayın, paylaşın" sözleriyle tepki göstermişti.

Sevindik'in yaptığı paylaşımın ardından, oyuncunun "Eşref Rüya" dizisinde hayat verdiği Kadir Baba karakterinin büyük ilgi gördüğü İsrail'de Sevindik'e yönelik tepkiler dile getirilmiştir. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de sosyal medya paylaşımında ünlü oyuncuyu, dizideki karakteri üzerinden eleştirmişti.

Ben-Gvir, videoda Sevindik'in canlandırdığı "Kadir Baba" rolüne gönderme yaparak, "Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir. Sen bir Türk dizisinin içindesin ama biz gerçek dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullanmış ve oyuncuyu doğrudan hedef almıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Sevindik'i ağırladı. Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez. Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu nefret dili, İsrail'in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha dünyaya göstermektedir. Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmek bir insanlık görevidir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Hukuksuzluğa, zulme, insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:26
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
