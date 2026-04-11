Bakan Ersoy: Sanatçımız Görkem Sevindik'in Ortaya Koyduğu İnsani Duruşun Yanındayız

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in idam yasasını eleştirdiği için İsrail hükümetinin tepki gösterdiği oyuncu Görsem Sevindik ile bir araya geldi. Bakan Ersoy, "Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez" dedi.

Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail'in Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasının onaylanmasına "12 bin Filistinli mahkümun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk... Vatanında yaşamak istedikleri ve işgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda 400 bin Filistinli şehit edildi. Şimdi dünyanın gözü önünde 12 bin insan idam edilecek. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayın, paylaşın" sözleriyle tepki göstermişti.

Sevindik'in yaptığı paylaşımın ardından, oyuncunun "Eşref Rüya" dizisinde hayat verdiği Kadir Baba karakterinin büyük ilgi gördüğü İsrail'de Sevindik'e yönelik tepkiler dile getirilmiştir. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de sosyal medya paylaşımında ünlü oyuncuyu, dizideki karakteri üzerinden eleştirmişti.

Ben-Gvir, videoda Sevindik'in canlandırdığı "Kadir Baba" rolüne gönderme yaparak, "Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir. Sen bir Türk dizisinin içindesin ama biz gerçek dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullanmış ve oyuncuyu doğrudan hedef almıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Sevindik'i ağırladı. Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez. Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu nefret dili, İsrail'in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha dünyaya göstermektedir. Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmek bir insanlık görevidir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Hukuksuzluğa, zulme, insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."