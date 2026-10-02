Bakan Ersoy, THY yönetimini kabul etti, turizm işbirliğini görüştü - Son Dakika
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Bakan Ersoy, THY yönetimini kabul etti, turizm işbirliğini görüştü

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, THY yönetimini İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede turizm işbirliği, tanıtım ve seyahat talebini artıracak adımlar ele alındı; Ersoy, THY'nin uçuş ağıyla Türkiye markasını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bayrak taşıyıcımız THY'nin dünyaya uzanan uçuş ağıyla ülkemizin kültür ve turizm zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturmayı, Türkiye markasını güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Genel Müdürü Ahmet Olmuştur'u ve Genel Müdür Yardımcısı Harun Baştürk'ü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde kabul ettiklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye'nin turizmdeki yükselişini destekleyecek işbirliği imkanları, hedef pazarlardaki tanıtım çalışmaları ve ülkeye yönelik seyahat talebini artıracak ortak adımların ele alındığını aktaran Ersoy, bölgedeki gelişmelerin hava ulaşımına etkilerinin de değerlendirildiğini kaydetti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Bayrak taşıyıcımız THY'nin dünyaya uzanan uçuş ağıyla ülkemizin kültür ve turizm zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturmayı, Türkiye markasını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Turizmi yılın tamamına ve ülkemizin dört bir yanına yaymak için kurumlarımız arasındaki işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceğiz. THY yönetimine ziyaretleri ve turizmimize sundukları katkılar için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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