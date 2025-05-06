Bakan Fidan, AB Toplantısında Türkiye-AB İlişkilerini Güçlendirecek - Son Dakika
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Bakan Fidan, AB Toplantısında Türkiye-AB İlişkilerini Güçlendirecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Varşova'daki AB toplantısında Türkiye-AB ilişkileri ve güvenlik konularını ele alacak.

06.05.2025 13:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında yapılacak oturuma katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, 8 Mayıs'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek toplantı kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan, beş yıl aradan sonra iletilen davet üzerine, 29 Ağustos 2024'te Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmış, söz konusu davet, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden canlandırma çabası olarak değerlendirilmişti.

Varşova'da düzenlenecek toplantı, Türkiye ile AB arasındaki diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil, ikili ilişkilerde somut adımların atılması açısından önem teşkil ediyor.

Toplantıda hibrit tehditlere karşı dayanıklılığın artırılması başta olmak üzere Avrupa dış ve güvenlik politikasına yönelik mevcut sınamalara ilişkin fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın toplantıda, NATO ve AB arasında stratejik işbirliğinin Avrupa'nın güvenliği için elzem olduğunu, Türkiye ve AB'nin hibrit tehditlere karşı eş güdüm ve işbirliğini artırarak, bilgi paylaşımını geliştirmesi gerektiğini vurgulaması planlanıyor.

Ayrıca, Fidan'ın, terörün hibrit tehditleri tetikleyerek uluslararası güvenliği sarstığını, Türkiye'nin terörle mücadeledeki çabalarının ortak coğrafyanın istikrarını da koruduğunu, bu kapsamda Türkiye'nin müttefikleri ve ortaklarından somut ve anlamlı destek beklediğini ve Avrupa'nın savunma sanayi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik AB girişimlerine, güçlü savunma sanayi altyapısıyla ve askeri tecrübesiyle Türkiye başta olmak üzere diğer AB üyesi olmayan ortakların da katılımının gerekli olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için AB'nin somut adımlar atması gerektiğine yönelik Türkiye'nin beklentisi de iletilecek.

Bu çerçevede, yapısal diyalog mekanizmalarının devam etmesi, Gümrük Birliği'nin ve ticari ilişkilerin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesi ve vize konularının da öncelikler arasında yer aldığı vurgulanacak.

Bakan Fidan, toplantı vesilesiyle ikili görüşmeler de yapacak.

Kaynak: AA

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