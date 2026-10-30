Bakan Fidan Atlanta\'da Rubio ile Gazze\'deki durumu ve İran müzakerelerini ele aldı

Bakan Fidan Atlanta'da Rubio ile Gazze'deki durumu ve İran müzakerelerini ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede ikili konular, ABD-İran müzakereleri, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili konuların yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.
Kaynak: AA
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