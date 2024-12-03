Bakan Fidan, Brüksel'de NATO Oturumu'na Katıldı

- Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı. Bakan Fidan, oturum öncesi birçok mevkidaşı ile ayaküstü sohbet etti.
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