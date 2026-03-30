Bakan Fidan'dan Diplomatic Görüşmeler

BAKAN FİDAN'DAN TELEFON TRAFİĞİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ayrıca Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki savaş ile Suriye ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

ANKARA,