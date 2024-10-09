Bakan Fidan Hırvatistan'da Zirveye Katıldı - Son Dakika
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Bakan Fidan Hırvatistan'da Zirveye Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'da Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı.

09.10.2024 21:23
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan'da

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine katıldı

DUBROVNİK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesine katılmak üzere Hırvatistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Hırvatistan'a geldi. Bakan Fidan, Dubrovnik kentinde düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine katıldı. Bakan Fidan, daha sonra Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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