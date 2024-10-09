Bakan Fidan Hırvatistan'da Zirveye Katıldı

- Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan'da
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine katıldı
DUBROVNİK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesine katılmak üzere Hırvatistan'a geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Hırvatistan'a geldi. Bakan Fidan, Dubrovnik kentinde düzenlenen Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesine katıldı. Bakan Fidan, daha sonra Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.
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