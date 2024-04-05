- Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
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