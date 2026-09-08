Bakan Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da bir araya geldi.
Kaynak: AA
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