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- Bakan Fidan, Macar ve KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

ŞUŞA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa kentinde ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, zirve öncesi Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.