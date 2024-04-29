Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyaretinin ikinci gününde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

29.04.2024 12:43
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- Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyaretinin ikinci gününde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Enver İbrahim, Malezya, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü - Son Dakika

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