Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesi gündemdeki konuları kapsadı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Şeybani Ankara'da görüştü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?