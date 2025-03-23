Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Teşkilat Sahur Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Teşkilat Sahur Programı'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğum destek sistemini güçlendirdik.

23.03.2025 05:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğum destek sistemini güçlendirdik. Bu hafta da inşallah mecliste görüştükten sonra hayata geçecek." dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Kadın Kolları ile buluşma programına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen program sonrası Göktaş, "Geceye Işık Tutan AK Gençlik" programı kapsamında hastanedeki sağlık personeli ve vatandaşlara sahurluk dağıtımı gerçekleştirdi.

Daha sonra bir otelde düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Teşkilat Sahur Programı'na katılan Göktaş, 23 yılda şehre çok değer kattıklarını söyledi.

Göktaş, bundan sonra da ilk günkü heyecanla Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hizmetlere devam edeceklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumun tüm kesimlerine hizmet ettiğine işaret eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aile Yılı olarak ilan ettik. Çünkü ailemiz, geleceğimiz. Yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Dünya yaşlanıyor, Türkiye'de yaşlanıyor. Biz de genç dinamik nüfus yapımızı diri ve canlı tutmak adına ve Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz bu demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Bu yıl 'ailemiz, geleceğimiz' dedik. Geleceğimizi güvence altına alan çalışmaları hayata geçirdik. Çünkü aile küresel tehditle karşı karşıya. Aile değerleri hedef alınıyor. Aile kurumu hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırılıyor. Biz de 2025 Aile Yılı'nda da aileyi hak ettiği değere taşımaya kararlıyız."

"Tevazudan, samimiyetten hiçbir zaman ayrılmayacağız"

Aile ve Gençlik Fonunu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını belirten Göktaş, "Doğum destek sistemini güçlendirdik. Bu hafta da inşallah mecliste görüştükten sonra hayata geçecek. İlk bebek bu yıl doğan, ilk çocuğu olan ailelere 5 bin liralık tek seferlik yardımımız hayata geçiyor. İkinci çocuğu olana 1500 lira, üçüncü çocuğu olana 5 bin lira annenin hesabına aylık desteği hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007'den itibaren 3 çocuk söyleminde bulunduğunu anımsatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Çok vizyoner bir dünya lideri, çok vizyoner olduğu için 2007'den bu yana üç çocuk dediğinde bazı kesimler ne dedi? Görüyor musun? Çocuğumuza da karışıyor. Bugün üç çocuğun aslında ne kadar önemli ve değerli olduğunu bütün dünya konuşuyor, Avrupa da Amerika da konuşuyor. Güney Kore bu yönde çalışmalar yürütüyor. Dünyada çocuk kreşlerini huzurevine dönüştürmeye başlıyorlar. Bu riski Cumhurbaşkanı çok önceden gördüğü için üç çocuk politikasından bahsediyor. Bugün bütün dünya alarm altındayken bizler de bazı politikaları hayata geçiriyoruz. Aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik belli başlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Biz 85 milyon büyük bir Türkiye ailesiyiz. Ailemizin refahı için çalışmaya durmadan, yorulmadan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bugünlere bizler kolay gelmedik. Bugünlere nice badireler atlatarak geldik."

Göktaş, bundan sonra da durmadan, yılmadan çalışmaya ve ülkeyi kalkındırmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu noktada hiç şüphesiz teşkilatların çok büyük önemi var. Çok önemli çalışmaları var. AK Parti kendini milletine adayanların partisidir. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, sorumluluğumuz fazla. Ancak bizler tevazudan da samimiyetten de hiçbir zaman ayrılmayacağız. Sen, ben demeden biz olarak çalışmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız ve bunu hep beraber hayata geçireceğiz. Afyonkarahisar'ın potansiyelini daha da ileriye taşıyacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Teşkilat Sahur Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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