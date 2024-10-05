Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Aktarıldı - Son Dakika
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Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarmaya başladık.

05.10.2024 17:19
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarmaya başladık. Bu kapsamda 3,1 milyar lira yaşlı ve 2,5 milyar lira engelli aylıkları olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile ilçeye kazandırılan Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nin hizmete alım törenine katıldı.

Burada konuşan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı'nı, şefkatin yüzyılı kılacak çok değerli bir hizmeti vatandaşlara sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaşam merkezinin Başakşehir ve İstanbul için hayırlı olmasını dileyen Göktaş, "Büyüklerimiz sahip olduğumuz değerlerimizi, kültürümüzü nesilden nesile aktaran kıymetli birer hazinedir. Onların sahip olduğu bilgelikle yaşam yolculuğumuz ve hedeflerimiz şekillenir, ufkumuz aydınlanır." diye konuştu.

Göktaş, Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nin hizmet sunmanın ötesinde yaşlıların hayata aktif katılımını destekleyecek bir anlayışla yapıldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok amaçlı salonlarıyla yaşlılarımızın sosyal etkinliklerden kültürel faaliyetlere, sanatsal uğraşılardan fiziksel aktivitelere kadar geniş bir yelpazede kendilerini geliştirebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunacak. Masa tenisi, satranç gibi oyun alanları, kitap kulüpleriyle müzik ve sanat atölyeleriyle büyüklerimize sosyalleşebilecekleri bir ortam sağlayacak. Okuma ve yazma kursları, Osmanlıca dersleri, teknoloji kullanımı gibi alanlarda verecekleri eğitimlerle bilgi birikimlerini canlı tutmaya destek olacak. Diyetisyen hizmetleri ve sağlık taramalarıyla doğa yürüyüşleri ve jimnastik gibi etkinliklerle büyüklerimizin sağlıklı bir hayat sürmelerine yardımcı olacak."

"Evde bakım desteğimizle Türkiye'nin dört bir yanında yaşlılarımızın yanında oluyoruz"

Bakan Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında yaşlı vatandaşlar için böylesi önemli kuruluşların sayısını artırmak için çalışmaları sürdüreceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yaşam merkezi gibi tüm hizmetlerimizi yaşlılarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla yürütüyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programımızla yaklaşık 94 bin 961 hanede 140 bin 273 yaşlımızın sosyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla Türkiye'de 168 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde büyüklerimize hizmet sunuyoruz. İstanbul'da da 8 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 10 umut evimiz ve 10 huzurevimizle yaşlılara ve engellilere yaşayabilecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz. Evde bakım desteğimizle Türkiye'nin dört bir yanında yaşlılarımızın yanında oluyoruz. Bu kapsamda İstanbul'da evde bakım yardımından 73 bin 336 vatandaşımız faydalanmaktadır."

Bugünkü etkinlik vesilesiyle vatandaşlarla bir haberi de paylaşmak istediğini belirten Göktaş, "Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarmaya başladık. Bu kapsamda 3,1 milyar lira yaşlı ve 2,5 milyar lira engelli aylıkları olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini verdi.

Göktaş, her geçen gün sundukları bu hizmetlerin üstüne bir yenisini daha koyma gayretiyle çalıştıklarını vurgulayarak, kıymetli büyüklerin hayatın içinde üretken, sağlıklı ve saygın bir yaşam sürmeleri için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yaşlılarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır." sözlerini aktaran Göktaş, "Bu inançla tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hayata geçirdiğimiz sosyal politikalarla başarı öykümüzü büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu başarı öyküsünün arkasında bütün kalbiyle dua eden sizler gibi değerli büyüklerimiz var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Bakan Göktaş ve beraberindekiler kurdele keserek merkezin açılışını yaptı.

Törende, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun, Bakan Göktaş adına ilçeye kazandıracağı 100 çınar fidanının biri merkezin bahçesine dikildi.

Fidan dikimine, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile bazı davetliler de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Aktarıldı - Son Dakika

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