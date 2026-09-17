Bakan Göktaş, Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi Yeni Hizmet Birimleri açılış töreninde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Erken fark edilen bir ihtiyaç ve zamanında başlayan bir terapi, engelli bir bireye güven kazandırır. Kazandığı her yeni beceri, ailesinin hayatını da güçlendirir. Bu nedenle engelli politikalarımızı yalnızca bakım ve destek hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. Hayatın tüm alanlarını kapsayan bir hak meselesi olarak ele alıyoruz." dedi.

Beykoz'da çocuklar ve özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama tam katılımını desteklemek amacıyla hizmet veren Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi (BEYMER), 5 yeni atölyenin eklenmesi ve yapılan yenileme çalışmalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla yeniden hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, Beykoz ve İstanbul'a kazandırılan yeni hizmet birimlerinin açılışı dolayısıyla bir arada olduklarını söyledi.

Göktaş, Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nde her çocuğun ihtiyaç duyduğu desteğe kolayca ulaşacağını belirterek ailelerin kendilerini anlayan ve yanlarında olan güçlü bir yapının varlığını hissedeceğini, özel gereksinimli bireylerin ise yeteneklerini geliştirerek üretime ve sosyal hayata daha fazla katılacağını ifade etti.

Özel gereksinimli bir çocuğun hayatında doğru zamanda sunulan desteğin büyük fark oluşturduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Erken fark edilen bir ihtiyaç ve zamanında başlayan bir terapi, engelli bir bireye güven kazandırır. Kazandığı her yeni beceri, ailesinin hayatını da güçlendirir. Bu nedenle engelli politikalarımızı yalnızca bakım ve destek hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. Hayatın tüm alanlarını kapsayan bir hak meselesi olarak ele alıyoruz. Tüm hizmetlerimizi kapsayıcı ve aile odaklı bir anlayışla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 25 yıldır bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Bugün engelli vatandaşlarımız için kamu hizmetlerini, şehirleri ve sosyal destekleri daha kuşatıcı, daha kapsayıcı hale getirdik."

Evde bakım yardımıyla engelli vatandaşların aile ortamında desteklenmesini sağladıklarını ifade eden Göktaş, "Bu yıl evde bakım yardımı için sadece İstanbul'a bugüne kadar 38 milyar lira kaynak aktardık. İstanbul'da bu ay 61 bin 689 kişi bu hizmetimizden faydalanıyor halihazırda." dedi.

"Erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın temel şartı olarak görüyoruz"

Göktaş, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla gündüzlü bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin de sürdürüldüğünü belirterek Türkiye genelindeki 148 gündüzlü merkezde hizmet verildiğini, İstanbul'daki 12 merkezde ise 404 vatandaşın sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

BEYMER'de sunulan hizmetlerin önemine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Tabii burada Beykoz'umuza kazandırılan bu hizmet çok kıymetli. Özellikle erişilebilir bir araçla engelli kardeşlerimizin evlerinden alınıp bu merkezlere bırakılması, sonra da tekrar evlerine intikal ettirilmeleri, ailelerin, annelerin aynı şekilde desteklenmesi, güçlendirilmesi çok değerli. Engelli bireylerimizin eğitimden istihdama, erişilebilirlikten aile desteklerine kadar her alanda yanında olmaya Bakanlık olarak biz de gayret ediyoruz. Özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürdürebilmesinin temel şartı olarak görüyoruz."

BEYMER'in, engelli politikalarının Beykoz'daki somut karşılığı olduğunu dile getiren Göktaş, burada çocukların gelişiminin erken yaşlardan itibaren çok yönlü ele alınacağını ifade etti.

Göktaş, "Merkezde çocuklarımızın gelişimi ilk yıllardan itibaren çok yönlü biçimde ele alınacak. Bu merkezde çocuklarımızın gelişimi yakından takip ediliyor, her çocuğun ve ailesinin ihtiyaç duyduğu desteğe zamanında ulaşmasına destek olunuyor." ifadelerini kullandı.

Merkezde hareket, duyu bütünleme, fizyoterapi ve teknolojik destekli uygulamalar gibi çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Göktaş, BEYMER'deki uygulamaların Türkiye'deki diğer merkezlere de örnek olabileceğini belirtti.

"Çocuklar burada hizmet alırken anneler beklemiyor"

Merkezde 1400'den fazla ailenin doğrudan hizmet aldığını anımsatan Bakan Göktaş, annelerin çocuklarından ayrı kalmadan merkezde desteklenmesinin kendisini özellikle heyecanlandırdığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Yani çocuklar burada hizmet alırken anneler beklemiyor. Onlara yönelik de özellikle psikososyal destek kapsamında ama aynı zamanda sosyalleşme alanları açılmış. Bunu çok çok değerli, çok kıymetli buluyorum. Zira gerçekten engellilerimizin hayatına büyük bir fedakarlıkla dokunan annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlara dolayısıyla bu desteği sunmayı çok kıymetli buluyorum. Burada da gerçekten özellikle Özlem Başkanımın farklı bir yaklaşımı olduğunu görüyorum."

Sosyal belediyecilik anlayışının vatandaşın hayatına doğrudan dokunan hizmetleri kapsaması gerektiğini vurgulayan Göktaş, BEYMER'in bu açıdan örnek teşkil ettiğini söyledi.

Merkezde engelli bireylerin sosyal çevrelerinden kopmadan farklı etkinliklere katılabildiğini belirten Göktaş, "Burada engelli vatandaşlarımızın evlerinden, sosyal çevrelerinden kopmadan farklı etkinliklerle, duyu bütünlemeyle yeteneklerini tekrar keşfetmelerine ama aynı zamanda erken yaşta özellikle tespit edilip hayata kazandırılmasına destek oluyorsunuz. Ben tekrardan merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından engelli Burak Durak tarafından Bakan Göktaş'a tablo hediye edildi.

Daha sonra kurdele kesilerek BEYMER'in açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Bakan Göktaş ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, merkezdeki atölyeleri gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.