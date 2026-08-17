Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye Barış ve Umut Getirecek - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye Barış ve Umut Getirecek

Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye Barış ve Umut Getirecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' sürecine vurgu yaparak, annelerin ağlamaması, evlatların hayattan koparılmaması ve barışın hakim olduğu bir gelecek için kararlılık mesajı verdi.

(DİYARBAKIR) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Evlatlar babalarından ayrıldı, yetim kaldı. Bu topraklar terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı. Bu topraklar barış istiyor. Bu topraklar geleceğe umutla bakan gençlik yetiştirmek istiyor. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Göktaş, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Göktaş, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin en önemli gündemlerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün gündemden çıktığı bir Türkiye hedefi var. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliğidir. Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Evlatlar babalarından ayrıldı, yetim kaldı. Bu topraklar terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı. Diyarbakır'dan bu kapsamda da güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Çünkü bu topraklar medeniyetler beşiğidir. Nice kültürler burada kucaklaştı, nice gelenek burada hayat buldu" dedi.

"BİZ ANNELER ARTIK AĞLAMASIN İSTİYORUZ"

Bu toprakların artık barış isteğini dile getiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu şehirde yıllardır evlat nöbeti tutan anneler de var, Diyarbakır Anneleri. Aynı zamanda şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var ve bu vatanın bütünlüğü için mücadele eden pek çok vatandaşlarımız var. Bu topraklar barış istiyor. Bu topraklar geleceğe umutla bakan gençlik yetiştirmek istiyor. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz. Evlatlarımız hayattan koparılmasın istiyoruz. Çünkü terör güvenlik meselesinin ötesindedir. Toplumun her kesimini çok derinden etkileyen bir unsurdur. Bizi biz yapan değerleri, aramızdaki gönül köprülerini zedelemektedir. Terörün karşısında ise en büyük gücümüz ailemizdir. Çünkü aile bizim geleceğimiz. Aile bizim en güçlü yapımız. Yine en sığınak bulduğumuz yer, yine en güvenli limanımız ailedir. Terör toplumsal bağları zedeler, aile ise o bağları inşa eder. Terör gençleri kimliklerinden koparır, aile ise gençlere kim olduklarını hatırlatır."

"GENÇLER ENERJİSİNİ ARTIK ÜRETİME, BİLİME, SANATA YÖNELTECEK"

"Terörsüz Türkiye'nin güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek, büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demek olduğunu" söyleyen Göktaş, "Gençler enerjisini artık üretime, bilime, sanata yöneltecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek. Gayemiz barışın hakim olduğu bir bölge. Bu iklim çocuklarımızı güvenle saracak, gençlerimize yeni ufuklar açacak, geleceğe büyük umutlarla bakmalarını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş "Barışın, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye Barış ve Umut Getirecek - Son Dakika

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