Bakan Göktaş, CHP Milletvekili Özkan'ın Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan gibi milletin oylarıyla seçilmiş ve her seçimde bu teveccühü yinelemiş bir lidere söylenen, siyasi ahlaktan yoksun çirkinlikteki ifadeler, milletin vekili olmakla asla bağdaşmaz. Bu seviyesiz iftiralar, hem hukuk önünde hem de milletimizin nezdinde gereken cevabı mutlaka alacaktır."