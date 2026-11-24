Bakan Göktaş, çocuklar için sosyal medyada platformlarla iş birliğini güçlendirecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi sürecini değerlendirdi. Göktaş, çocuk dostu dijital ekosistem için sosyal medya platformlarıyla iş birliğini güçlendireceklerini belirtti.
(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini görüştüklerini belirterek, "Evlatlarımızın sağlıklı gelişimini merkeze alarak sosyal medya platformlarıyla ortak çalışma zeminleri oluşturmayı, çocuk dostu bir dijital ekosistemin inşası için iş birliklerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini bildirdi.
Göktaş, "Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz sosyal medya düzenlememize yönelik süreci değerlendirdik. Evlatlarımızın sağlıklı gelişimini merkeze alarak sosyal medya platformlarıyla ortak çalışma zeminleri oluşturmayı, çocuk dostu bir dijital ekosistemin inşası için iş birliklerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.
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