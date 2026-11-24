(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini görüştüklerini belirterek, "Evlatlarımızın sağlıklı gelişimini merkeze alarak sosyal medya platformlarıyla ortak çalışma zeminleri oluşturmayı, çocuk dostu bir dijital ekosistemin inşası için iş birliklerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini bildirdi.

Göktaş, "Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz sosyal medya düzenlememize yönelik süreci değerlendirdik. Evlatlarımızın sağlıklı gelişimini merkeze alarak sosyal medya platformlarıyla ortak çalışma zeminleri oluşturmayı, çocuk dostu bir dijital ekosistemin inşası için iş birliklerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.