Bakan Göktaş, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü sosyal medya mesajıyla kutladı - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü sosyal medya mesajıyla kutladı

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Bakan Göktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayımladı. Göktaş, bir asrı aşan Cumhuriyet birikiminin her alana taşındığını ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlendiğini belirterek 103. yıl dönümünü kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir asrı aşan Cumhuriyet birikimimizi enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya uzanan her alana taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bir asrı aşan Cumhuriyet birikimimizi enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya uzanan her alana taşıyoruz. Aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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