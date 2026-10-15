Bakan Göktaş, ekim için 2 milyar 233 milyon liralık SED ödemesini hesaplara yatırdı - Son Dakika
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Bakan Göktaş, ekim için 2 milyar 233 milyon liralık SED ödemesini hesaplara yatırdı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına yönelik 2 milyar 233 milyon liralık SED ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ödeme, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ekime yönelik 2 milyar 233 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için "Sosyal ve Ekonomik Destek"te bulunduklarını belirtti.

Bu doğrultuda, SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
Mahinur Özdemir GöktaşEğitimGüncelSon Dakika

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