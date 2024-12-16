Bakan Göktaş, Fiziksel Şiddet Mağduru Filiz Y.\'ye Destek Olacağını Açıkladı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eşinin tehditlerine ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajla öğrendiği Filiz Y.'ye bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini iletti.

İstanbul'da yaşayan Filiz Y., sosyal medya hesapları üzerinden eşinin tehditlerine ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek, darbedilmiş haldeki fotoğrafları ve yaşadığı şiddeti anlatan videolarını paylaşarak yardım istedi. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada sosyal medyada başlatılan yardım çağrısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a iletildi. Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulu'ndan çıkarak, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan mesaja yanıt vererek, Filiz Y.'nin iletişim bilgilerine ulaşıp, destek olunması talimatı verdi. Bakan Göktaş'ın iletişime geçtiği vatandaş, Bakan Göktaş'ın kendisine attığı mesajın ekran görüntüsünü 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bizzat kendisi ilgileniyor. Bakanımıza teşekkür ederiz' notuyla paylaştı. Bakan Göktaş, gerekli tüm adımların atılacağını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

Bakan Göktaş'ın düzenli olarak sosyal medya hesaplarına gelen mesajları takip edip, vatandaşlara geri dönüş sağladığı belirtildi.