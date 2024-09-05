Bakan Göktaş, Sosyal Sorumluluk Projelerinin Önemi Üzerine Konuştu - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Sosyal Sorumluluk Projelerinin Önemi Üzerine Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek sosyal sorumluluk projeleri hakkında istişarelerde bulundu. Göktaş, devlet ve özel sektör işbirliğinin önemine vurgu yaparak, kurumsal hayırseverlik ve sosyal sorumluluk projelerinin kalkınmaya katkı sağladığını belirtti.

05.09.2024 15:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2002'den bugüne kadar sosyal hizmetlerin ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırılmasında çok büyük adımlar atıldı. Bakanlık olarak, yürüttüğümüz çalışmalarla talep odaklı hizmet anlayışından, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp tespit ettiğimiz arz odaklı hizmet anlayışına geçtik. Bu noktada özel sektörün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri büyük önem arz ediyor." dedi.

Göktaş, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen, iş dünyasından yöneticilerin katıldığı "Uluslararası Hayırseverlik Günü Buluşması"nda yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projeleri konusunda iş dünyasıyla istişarelerde bulunmanın kendileri için oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Toplantının devlet ve özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendiğini ifade eden Göktaş, "Vakıflar, devlet ve millet olarak ortak bir bilincin gelişmesine, sosyal adaletin ve toplumsal bütünleşmenin tesisine büyük katkı sağlar." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin açtığı yaraları, ülke olarak büyük bir dayanışma örneği göstererek sardıklarına dikkati çeken Göktaş, "Asrın felaketini asrın fedakarlıklarıyla, dayanışmasıyla göğüsledik. Devletimizin tüm kurumları, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere bütün Türkiye, el ele vererek yardım ve destek amacıyla seferber olduk." ifadelerini kullandı.

Göktaş, kurumsal hayırseverlik ile sosyal sorumluluk projelerinin kalkınmaya ve refaha katkı sağlamanın yanı sıra kurumlara artı değer kazandırdığını vurgulayarak, yapılan araştırmaların sosyal sorumluluk projeleri yürüten firmaların daha çok tercih edildiğini de ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle Limak Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) paydaşlığında mühendis genç kızlara destek olduklarının altını çizen Göktaş, bu kapsamda 931 kız öğrenciye burs, staj, istihdam imkanı ve mentörlük desteği sağladıklarının bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinde ise Sabancı Vakfı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile UNDP'nin destekleriyle genç kadınların sosyoekonomik hayata katılımlarına destek olduklarını kaydetti.

Toplantının sosyal sorumluluk projelerine yeni işbirlikleri kazandırmasını da temenni eden Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2002'den bugüne kadar sosyal hizmetlerin ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırılmasında çok büyük adımlar atıldı. Bakanlık olarak, yürüttüğümüz çalışmalarla talep odaklı hizmet anlayışından, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp tespit ettiğimiz arz odaklı hizmet anlayışına geçtik. Bu noktada özel sektörün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri büyük önem arz ediyor." dedi.

Türkiye'de ilk Sosyal Sorumluluk Büyük Ödülleri

Göktaş, eylül ayının sonunda "Yüzüncü Yıl Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2. Eylem Planı"nın kamuoyuyla paylaşılacağını aktararak, özellikle dijital bağımlılık konusundaki çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.

Aynı zamanda kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın girişimciliğinin artırılması için projeler yürüttüklerine dikkati çeken Göktaş, "Ailenin güçlendirilmesi ve korunması, engelli hizmetlerimizin çeşitlendirilmesi gündemimizde olan diğer konular. ve tüm bu alanlarda sizlerle işbirliği kurmaktan ve yeni projeler hayata geçirmekten son derece memnuniyet duyarız." diye konuştu.

Bakan Göktaş, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın artırılması için yeni hazırlıklar içerisinde olduklarını vurgulayarak, gelecek yıl Türkiye'de bir ilk olacak "Sosyal Sorumluluk Büyük Ödülleri"ni hayata geçireceklerini bildirdi.

Bu ödüllerle, toplum yararına çalışan kurum ve kuruluşların başarılı projelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Göktaş, "Yaptığımız, yapacağımız tüm çalışmaların ülkemize ve insanlığa katkı sunmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Sosyal Sorumluluk Projelerinin Önemi Üzerine Konuştu - Son Dakika

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