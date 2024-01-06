Bakan Göktaş: Kadın, erkek fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artıracağız
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini ve hayatın her alanında kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmaların artırılacağını belirtti. Bakan Göktaş, kadın emeğinin kalkınma politikalarının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayarak, kadınların karar alma mekanizmalarında hak ettikleri konumlara ulaşmaları için mücadele edileceğini ifade etti. Ayrıca, esnek çalışma modeli ve evde bakım gibi konularda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.
06.01.2024 - 11:38,
Güncelleme: 11:53
Kaynak: DHA