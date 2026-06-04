Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temeli - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temeli

Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temeli
04.06.2026 23:21
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Geleceğe İlham Veren Kadınlar-Küresel İş Birliği Akşam Yemeği'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz, kadınların güçlenmesini eşitlik meselesinin ötesinde;

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Geleceğe İlham Veren Kadınlar-Küresel İş Birliği Akşam Yemeği'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz, kadınların güçlenmesini eşitlik meselesinin ötesinde; sürdürülebilir kalkınmanın, toplum ve aile refahının, rekabet gücünün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Beşiktaş'ta Esma Sultan Yalısında düzenlenen 'Geleceğe İlham Veren Kadınlar–Küresel İş Birliği Akşam Yemeği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Geleceğe İlham Veren Kadınlar–Küresel İş Birliği Akşam Yemeği'nde Bakan Göktaş'ın yanı sıra 45 ülkeden gelen davetliler katıldı.

'REFORM NİTELİĞİNDE POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRDİK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İstanbul, yüzyıllardır kıtalar arasında köprü kuran bir şehir oldu. Biz şu anda Esma Sultan Yalısı'ndayız. Bu akşam burada bir araya gelişimiz, söz konusu mirasın bir yansımasıdır. Bir dönem Osmanlı Sultanı II. Mahmud'un kızı Esma Sultan'a ev sahipliği yapan bu tarihi mekan, İstanbul'un zengin geçmişi ile dinamik bugününü bir araya getirmektedir. Bugün de aynı ruhla, farklı ülkelerden ve sektörlerden gelen güçlü akademisyenleri, kadın iş temsilcilerini buluşturdu. Liderleri, karar alıcıları, dünyası ve sivil toplum. Bu akşam aynı masa etrafında bir araya gelmemiz, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta daha güçlü şekilde yer almasına dair ortak inancımızın somut bir göstergesidir. Türkiye olarak, 2011 yılında bu zirveye ilk kez ev sahipliği yapmıştık. Aradan geçen yıllarda dünya köklü bir dönüşüm yaşadı. Ekonomi, yeniden şekillendi. Teknoloji, iş gücü piyasalarını değiştirdi. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yeni üretim modelleri ülkelerin kalkınma anlayışını yeniden tanımladı. Bu süreçte kadınların ekonomik, sosyal ve dijital hayattaki konumu daha stratejik bir mesele haline geldi. Bugün sizleri, çok daha kapsamlı bir vizyonla, çok daha güçlü bir kurumsal altyapıyla ve somut kazanımlarla bir kez daha Türkiye'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Biz, kadınların güçlenmesini eşitlik meselesinin ötesinde; sürdürülebilir kalkınmanın, toplum ve aile refahının, rekabet gücünün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu inançla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve daha etkili olması için reform niteliğinde politikalar hayata geçirdik" dedi.

'SIFIR ATIK BİR GELECEĞİN ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KADINLARIN ROLÜNÜ DE GÜÇLENDİRMELİYİZ'

Bakan Göktaş, "Edindiğimiz güçlü tecrübeyi uluslararası platformlara taşıyarak, kadın haklarının korunması ve kadın refahının artırılması yönünde etkili adımlar attık. Bugün İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Küresel Kadın Zirvesi de bunlardan biridir. Zirve kapsamında düzenlediğimiz toplantıların, kadınların güçlenmesine yönelik ortak irademizi uluslararası ölçekte daha güçlü iş birliklerine dönüştüreceğine inanıyorum. Bu günlerde İstanbul, bir diğer önemli etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır: Uluslararası Sıfır Atık Forumu ve Festivali. Söz konusu etkinlik, vizyoner Sıfır Atık girişimi zaman içerisinde küresel bir harekete dönüşen Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 4–7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Girişimi çerçevesinde, sürdürülebilir üretim ve tüketimin daha dirençli bir gelecek açısından taşıdığı öneme dikkat çekmek amacıyla 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmiştir. Kadınlar, bu dönüşümün en güçlü taşıyıcıları arasında yer almaktadır. Nasıl ki bu Zirve aracılığıyla kadın liderliğini güçlendiriyorsak, aynı şekilde sürdürülebilir toplulukların inşasında, sorumlu tüketimin teşvik edilmesinde ve gelecek nesiller için sıfır atık bir geleceğin şekillendirilmesinde kadınların rolünü de güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temeli - Son Dakika

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