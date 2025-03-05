Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kırşehir'de 'Büyük Aile' iftarında çay davetinde bulunan 56 yıllık evli çiftin evine konuk oldu

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'deki 'Büyük Aile' iftarında çay davetinde bulunan 56 yıllık evli Fatma ve Şahin Kımçak çiftinin evine konuk oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'de şehit yakınları, gaziler, koruyucu aileler, huzurevi sakinleri ve çocuk evleri sakinlerinin bir araya geldiği 'Büyük Aile' iftarında kendisine çay davetinde bulunan 56 yıllık evli Fatma ve Şahin Kımçak çiftinin evine misafir oldu. İftar programının ardından Kımçak çiftinin Kırşehir Merkez Kayabaşı Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Bakan Göktaş, Fatma ve Şahin Kımçak çifti ile çay içerek sohbet etti.

Kırşehir'de 40 yıllık aktar olduğunu belirten Şahin Kımçak, 56 yıllık eşiyle 4 çocuk ve 9 torun sahibi olduklarını kaydetti. Kımçak çifti, davetlerini kırmayarak evlerine gelen Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti. Bakan Göktaş ise 'Büyük Aile' iftarında toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti. Aile Yılı kapsamında 81 ilde, evliliklerinin 25'inci ve 50'nci yılını dolduran çiftleri ziyaret ettiklerini anlatan Göktaş, bu ziyaretlerin, aile bağlarının önemine dikkat çekmek ve uzun süreli evliliklerin değerini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.