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Bakan Göktaş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki yaralı askerleri ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki yaralı askerleri ziyaret etti
30.12.2023 - 16:12,
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralı askerlerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Bakan Göktaş, "Terörle mücadele operasyonlarında yaralanan Mehmetçiklerimizi ziyaret ettik, yılın son gününde onlarla birlikte olduk. Operasyonlarda şehit olan askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldık. Hepsinin gerek fiziksel gerek psikolojik sağlık durumları iyiye gidiyor, moralleri gayet yerinde. Şehit ve gazilerden sorumlu Bakanlık olarak her zaman onların yanındayız. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin birliğini beraberliğini hedef alan her tehdidin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarının unutulmasına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Onların kahramanlıkları tarihteki yerlerini altın harflerle alacak. Ayrıca kahraman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar için ne yapsak azdır. Bu bilinçle hareket ediyor, onlarla bir arada olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Terörle mücadele operasyonlarında yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçiklerimizi ve kıymetli ailelerini ziyaret ettik. Doktorlarından aldığımız bilgiye göre çok şükür her birinin durumu gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor. Bir an evvel sağlıklarına kavuşmaları en büyük temennimiz. Vatanımızın ve milletimizin huzur ve güvenliği için canları pahasına mücadele eden tüm gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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