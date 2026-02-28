Bakan Göktaş\'tan Şehit Ailelerine Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da şehit aileleri ve devlet himayesindeki çocuklara ziyarette bulundu.

Bakan Göktaş, ziyaretlerine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İftar sonrası şehit ailelerimiz ve devlet himayesindeki çocuklarımızla buluştuk. Şehit ailelerimizin hayır duasını almak, yavrularımızın mutluluğunu paylaşmak bizim için paha biçilemez bir duygu. Kahramanlarımızın emanetlerine sahip çıkmaya, devletimizin şefkat eliyle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."