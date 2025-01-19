Bakan Göktaş’tan Eslem Teker için başsağlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in ailesine başsağlığı diledi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Hakkari Yüksekova'da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eslem Teker evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, her türlü destek için ailemizin yanındayız. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun."