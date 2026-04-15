Bakan Göktaş'tan Kahramanmaraş Mesajı - Son Dakika
Bakan Göktaş'tan Kahramanmaraş Mesajı

15.04.2026 18:30
Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası psikososyal destek hizmeti vereceklerini duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta okulda medyana gelen saldırıya ilişkin, "Bakanlık olarak bu süreçte ihtiyaç duyulan her türlü psikososyal destek ve rehberlik hizmeti ile vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 'Modüler Aile Eğitim Programı' tanıtım törenine katıldı. Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Olaydan etkilenen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili tüm bakanlıklarımız tarafından yakından takip edildiğini de ifade etmek isterim. Bakanlık olarak bu süreçte ihtiyaç duyulan her türlü psikososyal destek ve rehberlik hizmeti ile vatandaşlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.

'9,2 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VERDİK'

Göktaş, aileleri güçlendiren yeni bir eğitim programının tanıtımını yapmak üzere bir araya geldiklerini söyleyerek, "Modüler Aile Eğitim Programı ile ailelerimizin değişen ihtiyaçlarına daha hızlı, daha etkili ve daha kapsamlı çözümler sunacağımız bir dönemi başlatıyoruz" dedi. 2024-2028 dönemini kapsayan, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın, aileyi merkeze alan ilk ulusal eylem planı olması bakımından ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Göktaş, "Eylem planımızda, eğitim programlarının yer alması, aileyi güçlendirmeye dönük çalışmalarımıza stratejik bir çerçeve kazandırıyor. Bu kapsamda bugüne kadar aile eğitim programı ve evlilik öncesi eğitim programı ile 9,2 milyon kişiye eğitim verdik. Geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığımız ve 2,1 milyon kişinin indirdiği 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasıyla ebeveynlere, çocuk eğitimi ve aile içi iletişim alanlarında rehberlik sağlıyoruz" diye konuştu.

'SAHADA ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK'

Göktaş, "Günümüzde aileler çok hızlı değişen bir hayatın içinde yol almaya çalışıyor. Şehir yaşamı, çalışma koşulları, dijital dünyanın etkisi anneliği ve babalığı daha dikkat ve destek gerektiren bir sürece dönüştürüyor. Bu durum sahayı yakından izlememizi beraberinde getiriyor. Oluşturduğumuz sosyal risk haritaları, ilçe, mahalle ve hane bazında ailelerin hangi alanda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu görmemizi sağlıyor. Böylece sosyal hizmetlerimizi ve eğitim içeriklerimizi, somut ihtiyaçlara göre yeniden şekillendiriyoruz. Suça sürüklenen çocuklar ve kadına yönelik şiddet alanlarında oluşturduğumuz sosyal risk haritalarıyla sahada çalışmalarımızı başlattık. Böylece riskleri yerinde tespit ediyor, gerekli tedbirleri gecikmeden devreye alıyoruz. Bunun yanı sıra dijital medya içeriklerinin de ailelerin, özellikle çocukların karşı karşıya kaldığı yeni risk alanları oluşturduğunu vurgulamak isterim. Bu nedenle 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini, aileyi ve çocuğu koruyan politika yaklaşımının bir parçası olarak görüyoruz. Bu yeni düzenlemeyle, sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan yükümlülükler getiriyoruz. Çocuklarımızın yüksek yararını gözeten bu önemli düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda en kısa sürede yasalaşarak yürürlüğe gireceğine inanıyoruz" dedi.

'AİLELER GÜÇLENDİRİCİ DESTEK ALIYOR'

Bugün ailelerin, sağlam, güvenilir ve yol gösterici bir desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyen Göktaş, "Biz de tam olarak, bu gerçekten hareket ettik. Elimizdeki birikimi yeniden değerlendirdik. Sahadan gelen geri bildirimleri dikkatle ele aldık. Akademik katkıyı deneyimiyle bir araya getirdik. Sonuçta ailelerin farklı ihtiyaçlarına daha uygun bir eğitim modeli ortaya koyduk. Modüler Aile Eğitim Programı, işte bu anlayışın ürünüdür. Aile içi ilişkilere dikkatli yaklaşan ve sahadaki ihtiyaçlara cevap veren bir yapı oluşturduk. 2024 yılında 19 ilimizde eğitim programının pilot çalışmalarını tamamladık. Programı hayata geçirdiğimiz tarihten bugüne yaklaşık 30 bin anne babaya ulaştık. Eğitimlerimizi, en fazla 30 kişilik gruplar halinde yapıyoruz. 9 ila 12 hafta süren bu programda, etkinlikler, aktiviteler ve grup çalışmalarıyla anne babaların yaşayarak öğrenmesini destekliyoruz. Eğitim sonrası önerilen ev içi uygulamalarla da öğrenilen bilgilerin aile yaşamına aktarılması sağlıyoruz. Böylece aileler, günlük hayatta karşılaştıkları durumlara dair daha somut, uygulanabilir ve güçlendirici bir destek alıyor. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz eğitim programı, ailelerin hayatına dokunan önemli bir adımdır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

