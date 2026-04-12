Bakan Göktaş'tan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Gazze'deki soykırımın baş aktörü, insanlık tarihinin kara lekesi Netanyahu, hadsizce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatmaktadır. Biyografisi savaş suçlarından ibaret olan, tarih sayfalarında sivil ölümleriyle anılan Netanyahu'nun tüm insanlığa hesap vereceği gün elbet gelecektir. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden her yaştan insanı katleden caniler cezasını çekecektir. Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir."