Bakan Göktaş'tan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
Bakan Göktaş'tan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

12.04.2026 00:21
"Gazze'deki soykırımın baş aktörü, insanlık tarihinin kara lekesi Netanyahu, hadsizce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatmaktadır" - "Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Gazze'deki soykırımın baş aktörü, insanlık tarihinin kara lekesi Netanyahu, hadsizce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatmaktadır. Biyografisi savaş suçlarından ibaret olan, tarih sayfalarında sivil ölümleriyle anılan Netanyahu'nun tüm insanlığa hesap vereceği gün elbet gelecektir. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden her yaştan insanı katleden caniler cezasını çekecektir. Şüphesiz ki, biz zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, insanlığın sesi olmayı, daha adil bir dünyanın var olabileceğini en güçlü sesle vurgulamayı sürdürecektir."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş'tan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

00:25
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
