Bakan Göktaş’tan Orman Şehitlerine Taziye - Son Dakika
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Bakan Göktaş’tan Orman Şehitlerine Taziye

25.07.2025 21:19
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1) BAKAN GÖKTAŞ'TAN ORMAN ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'deki yangın söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçileri Tolunay Kocaman ve Eyüp Dereli'nin ailelerini ile ağır yaralanan orman işçisi Kader...

1) BAKAN GÖKTAŞ'TAN ORMAN ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'deki yangın söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçileri Tolunay Kocaman ve Eyüp Dereli'nin ailelerini ile ağır yaralanan orman işçisi Kader Dereli'yi hastanede ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi arasındaki orman yangını söndürme çalışmalarında şehit olan orman işçilerinin ailelerini ziyaret etti. Karayoluyla kente gelen Bakan Göktaş, Seyitgazi ilçesindeki Kümbet Mahallesi'ne gitti. Şehit olan Tolunay Kocaman'ın eşi Burcu Kocaman'ı taziye çadırında ziyaret eden Bakan Göktaş, başsağlığı dilediğinde bulundu. Bakan Göktaş daha sonra Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'ne geçerek şehit orman işçisi Eyüp Dereli'nin evini ziyaret etti. Eyüp Dereli'nin eşi Eda Dereli ve yakınlarıyla sohbet eden Bakan Göktaş, başsağlığı diledi. Orman yangını söndürme çalışmaları sırasında yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi gören Kader Dereli'yi de hastane odasında ziyaret eden Bakan Göktaş, eşi Asiye Dereli ile de sohbet ederek geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, orman yangını bölgelerinde 490 kişiye psikososyal destek verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Eskişehir'de orman yangınlarında 5 orman çalışanımız ve 5 AKUT gönlümüz şehit düşmüştü. Bugün şehit ailelerimizi ve yaralılarımızı ziyaret ettik. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hastanemizde 1 yaralımız var, çok yakın takip ediliyor ve durumu iyi gidiyor. Bu süreçte bakanlık olarak sahadaydık. Afyonkarahisar, Eskişehir, Denizli, Karabük ve Ankara başta olmak üzere 140 psikososyal destek personelimizle 490 vatandaşımıza destek verdik. 7/24 çalışma esasına göre psikososyal desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tekrardan hepimize geçmiş olsun, rabbimden yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbimden ülkemizi bu tür afet ve felaketlerden korumasını diliyorum"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş’tan Orman Şehitlerine Taziye - Son Dakika

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