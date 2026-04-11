Bakan Göktaş, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı kapsamındaki temaslarını değerlendirdi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatları doğrultusunda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantılarımıza iştirak ediyoruz. 4 yıl aradan sonra burada bu toplantıyı gerçekleştirmek hem bizim için hem firmalarımız için hem iki ülkenin ilişkilerini daha ileriye taşımak adına çok kıymetli." dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye- Senegal Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı olarak Türkiye-Senegal KEK 6. Dönem Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği Senegal ziyaretine dair temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

Ziyaret süresince yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, Türkiye-Senegal İş Forumu ve KEK toplantılarının ardından Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Başbakan Sonko ile yaptıkları görüşmenin kapsamına değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle buradaki yatırımlarımızı, önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmaları ve Türkiye-Senegal işbirliğini ele aldığımız çok kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çok verimli bir toplantı oldu. Bu görüşmeler esnasında Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları anlattık. Aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus On Yılı ilanına yönelik girişimimize Senegal'in desteğini aldık. Aile ve sosyal hizmetler konusunda burada işbirliğimizi güçlendirmeye kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Senegal ve Türkiye'nin dostluğunu daha iyi seviyeye taşımaya devam edeceğiz."

"Hedeflere ulaşmak adına pek çok çalışmalar yürütüyoruz"

Senegal ile Türkiye arasındaki dostluğun çok uzun yıllara dayandığına işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız hem 2020'de hem 2022'de buraya ziyaretler gerçekleştirdi. 2024'te Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin Türkiye'ye üst düzey ziyareti oldu. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşmaları imzalandı. Ardından Sayın Sonko 2025'te ülkemize ziyaret gerçekleştirdi, iş insanlarımızla bir araya geldi. Senegal'de yaklaşık 60 iş insanımız var. Dolayısıyla, burada hem yatırımlarımızı güçlendirmek hem işbirliğimizi daha ileri seviyeye taşımak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Karma Ekonomik Komisyonu Toplantılarımıza iştirak ediyoruz. 4 yıl aradan sonra burada bu toplantıyı gerçekleştirmek hem bizim için hem firmalarımız için hem iki ülkenin ilişkilerini daha ileriye taşımak adına çok kıymetli."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin 2024 yılındaki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olarak belirlendiğini hatırlatan Göktaş, "Bu kapsamda yürütmemiz gereken çalışmalar var. KEK toplantıları da tam olarak bu nedenle çok kıymetli. Zira ortak yatırımlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda, bu hedeflere ulaşmak adına pek çok çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Senegal temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen projeleri de ziyaret ettiğini hatırlattı.

Afrika Kültür Evi ile 2024 yılında açılışını yaptıkları Dakar El Sanatları Eğitim Merkezindeki çalışmalara dikkati çeken Göktaş, "Burada 508 kadının eğitim alarak istihdama katılmasından büyük memnuniyet duyduk. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde yürütülen bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Göktaş ayrıca, Emine Erdoğan'ın Senegal ziyareti sırasında Ginddi'de öksüz ve yetim çocuklar için açtığı merkezdeki faaliyetleri de yerinde görme imkanı bulduklarını ifade etti.