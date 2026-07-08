Bakan Göktaş ve Zelenska, savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Ankara'daki savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Zelenska'nın, devletin şefkatiyle büyüyen Ukraynalı çocuklara gerçekleştirdiği ziyarete eşlik ettiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Savaşın en büyük mağduru olan masum kalplerin her birini kendi evladımız gibi gözetiyor, onları misafir etmeyi bir insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Ukraynalı yetim çocuklarımızı 2022 yılından beri ülkemizde himaye ediyor, eğitimlerine burada devam etmelerini sağlıyoruz. En kısa sürede barışın tesis edilmesini ve ülkelerine güvenle kavuşacakları günlerin gelmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlediğimiz insani dış politika anlayışımızla savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz."

Paylaşımda, Bakan Göktaş ile Olena Zelenska'nın ziyaretine ilişkin görüntülere de yer verildi.