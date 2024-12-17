MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Darüsselam'a atanan Büyükelçi Bekir Gezer'i kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Darüsselam'a atanan Büyükelçi Bekir Gezer'i kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi" denildi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler, Darüsselam Büyükelçisi Gezer'i Kabul Etti - Son Dakika
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