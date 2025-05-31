Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nu kabul etti Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nu kabul etti Açıklaması

31.05.2025 15:03
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Gururla ifade etmeliyim ki dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Gururla ifade etmeliyim ki dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 114'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Kabulde konuşan Güler, asil milletin semalardaki gururu ve çelikleşmiş ifadesi olan Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 114'üncü yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Hava Kuvvetlerinin ulaştığı seviyeye gelmesinde emeği olan bütün komutan ve personeli minnetle andığını belirten Güler, "Ülkemizin uluslararası arenada etkin roller üstlendiği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiği bu süreçte, Hava Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Hava Kuvvetlerinin kurulduğu günden bugüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünden aldığı ilhamla faaliyetlerini gerçekleştirdiğini kaydeden Güler, semaların korunmasından terörle mücadele harekatlarına, yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerinden uluslararası görevlere kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin, sahip olduğu modern teknolojiye dayalı harp araç gereçleriyle, yüksek eğitimli ve nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasında olduğunu belirten Bakan Güler, "Gururla ifade etmeliyim ki dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz. Sizlerin şahsında bizlere bu gururu yaşatan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Sistemleri kendi imkanlarımızla tasarlayıp geliştiriyor ve ihraç ediyoruz"

Bakan Güler, kriz, çatışma ve savaşların yaşandığı bu dönemde, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla kahraman ordunun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda Hava Kuvvetlerini çağın ihtiyaçlarına göre donattıklarını ifade eden Güler, personeli de en iyi şekilde eğiterek "Gök Vatanı" azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiklerini kaydetti.

Güler, kara ve deniz platformlarında olduğu gibi hava sistemlerini de güçlendirip geliştirmek için birçok önemli ve kritik projeyi tamamladıklarını, pek çoğunu da hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Şimdinin ve geleceğin harp ortamında, hava gücünün çok önemli olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle Türkiye olarak, insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri kendi imkanlarımızla tasarlayıp geliştiriyor ve ihraç ediyoruz. Nitekim, temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız 'HÜRKUŞ', jet eğitim uçağımız 'HÜRJET', genel maksat helikopterimiz 'GÖKBEY' ile savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyenin önemli bir aşaması olan 5'inci nesil ilk yerli-milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir. Yakın zamanda İspanya ile yapılan HÜRJET anlaşması da ülkemizin bu alandaki gelişimini açıkça ortaya koymaktadır. Yerli ve milli savunma sanayimizin bu güzide ürününün, dost ve müttefik ülkeler tarafından hava unsurlarının eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınması bizler için ayrı bir motivasyon olmuştur."

"Büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum"

Bakan Güler, içinde bulunulan kaotik ortamın, özellikle hava savunma sistemi ve gelişmiş hava araçlarına sahip olmanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bu hassas süreçte Türkiye'nin kazanımlarını artırmanın, semalardaki hak ve menfaatleri korumak için orduyu ve Hava Kuvvetlerini en gelişmiş modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceklerini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, Hava Kuvvetlerimizin de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hava Kuvvetlerimizin bugünkü güçlü seviyesine gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan başta Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, yaklaşan Kurban Bayramı'nızı da şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nu kabul etti Açıklaması - Son Dakika

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