Bakan Güler Helikopter Kazasında Şehit Olan 6 Asker İçin Taziye Mesajı Yayınladı

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(ANKARA)- Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, helikopter kazası sonucu şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayınladı. Güler, "Şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli aileleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterin, kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kr.HvcI. Tğm. Mustafa Atakan Dut, Kr.HvcI.Tğm Tunahan Dağlı, Kr.HvcI.Tğm. Ceyhun Kalyoncu, U/H Tekn.Asb.Kd.Çvş. Hüseyin İpek ve U/H Tekn.Asb.Kd.Çvş. Taha Nergiz'e Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlı diledi. MSB'nin X hesabından paylaşılan Güler'in mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahramam silah arkadaşlarımız, 9 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."