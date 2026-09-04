Bakan Güler, Katar Büyükelçiliği\'ne atanan Caymazoğlu\'nu kabul etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi atanan Yakup Caymazoğlu'nu kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Büyükelçimiz olarak atanan Yakup Caymazoğlu'nu kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi" denildi.