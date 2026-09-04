Bakan Güler, Katar Büyükelçiliği'ne atanan Caymazoğlu'nu kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi olarak atanan Yakup Caymazoğlu'nu kabul etti. Bakanlık, Güler'in Caymazoğlu'na yeni görevinde başarılar dilediğini açıkladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi atanan Yakup Caymazoğlu'nu kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Büyükelçimiz olarak atanan Yakup Caymazoğlu'nu kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi" denildi.
Kaynak: ANKA
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