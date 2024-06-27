- Bakan Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile görüştü
TAŞKENT - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan temaslarının ardından Özbekistan'a geçti. Başkent Taşkent'te temaslarına başlayan Bakan Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile görüştü. Güler, Taşkent'te gerçekleştirilen görüşmenin ardından Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni ziyaret etti.
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